Nie vždy je preklad pre prekladateľa takým potešením. (Niekedy musím s autorom v duchu polemizovať.)

V posledných rokoch sa mi naskytla príležitosť preložiť niekoľko románov, ktoré ma zaujali i nadchli, pútavé príbehy ľudí (spočiatku) nenápadných, odohrávajúce sa v zlomových obdobiach biblických dejín.

V trilógii Matia, Šira, Alana, v origináli nazvanej Out of Egypt, sú rozprávačkami príbehov tri ženy rozličného pôvodu: Egypťanka Matia, Židovka Šira a Kanánka Alana.

Dej románu Matia (kniha vyšla v minulom roku) sa odohráva v čase zoslania desiatich egyptských rán a v prvom období putovania Izraelitov po púšti do Zasľúbenej zeme.

Matia, hrdá Egypťanka, sa ocitne v otroctve. Tu sa spriatelí so židovským dievčaťom Širou, ktoré ju znovu a znovu prekvapuje svojimi činmi i zvláštnym pokojom. Vo chvíľach ranného kúpania v Níle jej Šira útržkovito rozpráva o svojom národe, ktorý trpí útlakom, o svojom Bohu, ktorému dôveruje a o tajomnom Mojžišovi. Egypt zasiahnu desivé rany, Matia stratí všetko dôverne známe a musí sa rozhodnúť, či sa vráti do spustošeného Egypta, alebo odíde s Hebrejmi na dlhú púť. Na tejto ceste nájde viac, než dúfala...

Nedávno vyšiel román Šira/Putovanie púšťou, ktorý nadväzuje na román Matia, no možno ho čítať samostatne.

Dej sa začína vo chvíľach uctievania Zlatého teľaťa. V centre diania je príbeh lásky Širy a Ajala, ako aj Širinej rivalky Dvory, ktorá sa tiež uchádza o priazeň Ajala a učiteľky oboch dievčat- pôrodnej babice. Spočiatku krehká, nenápadná Šira sa učí prijať seba samu, vzoprieť sa názorom svojej mamy a venovať sa vytúženému povolaniu. Jej vzťah k Ajalovi čelí rôznym nástrahám, nedorozumenia i Dvorine intrigy ho vystavujú skúškam. Šira robí múdre rozhodnutia a stáva sa priam vzorom rozvážnej, láskyplnej ženy. Ako pôrodná babica pomáha priviesť na svet deti, ktoré vníma ako Boží dar, svojím milým spevom upokojuje ubolené rodičky.

Nečestná Dvora napokon prijme pomocnú ruku nenávidenej súperky, otvára sa možnosti odpustenia a zmierenia.

Hoci po knihe siahnu skôr ženy a dievčatá, môže svojím silným posolstvom osloviť i mužov, keďže je pokusom o vhľad do myslenia a cítenia Židov v čase, keď dostali zákony a učili sa žiť inak než okolité národy.

Čitateľ môže spolu s pútnikmi zvažovať prekvapivé zásahy Boha, ktorý učí svoj ľud dôvere a v skrytosti ho vedie do Zasľúbenej zeme. Spoznáva postavu Mojžiša očami jeho súčasníkov

i zvyklosti židovského národa.

Čoskoro vyjde tretí diel trilógie, román Alana, o ktorom môžem prezradiť, že je napínavý.

Alana je Kanánka a nebojí sa bojovať. Keď jej celá rodina zahynie v boji s Hebrejmi, prezlečie sa za bojovníka a vkradne sa na bitevné pole, aby pomstila svojich príbuzných. Nepočíta s tým, že by prežila. Hebrejský bojovník Tobiáš po dlhom boji prekvapene objaví medzi obeťami ženu v bezvedomí. Rozhodne sa odniesť ju do tábora Hebrejov k ránhojičovi, nie je však pripravený na dôsledky, ktoré tento skutok láskavosti bude mať. Ak chce Alana prežiť, musí sa spojiť so svojím nepriateľom.

Alana je zranená žena, ktorá vyrastala v mravne skazenej kultúre, kde boli rozšírené krvavé obety detí. Očakáva, že sa k nej Izraeliti budú správať rovnako, akoby sa správali jej krajania. Láskavý a trpezlivý Tobiáš ju však načisto prekvapí. Zákony Hebrejov, ktoré chránili i cudzinky, v nej vyvolajú nové otázky...Príbeh sa zauzlí, dej nadobudne spád...číta sa jedným dychom.