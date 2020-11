Neodoslané listy, pozabudnuté sny, záhrady zarastené burinou

Občas sa vraciam k nápadom a plánom, ktoré ma kedysi nadchli, alebo mi dávali mojim dňom zmysel - nejaký čas. Časom som na ne pozabudla. Neuniklo mi niečo dôležité? (Možno smer, ktorým som mohla kráčať, stretať ľudí...)

​​

size="12pt"Nenaplnené plány, sny a nedokončené projekty sa podobajú neodoslaným listom. Človek do nich vloží kúsok srdca, možno i celé, prepisuje ich, často veľakrát, a potom založí do šuplíka, akoby dúfal, že vyrastú či dozrejú, keď nadíde ich čas.

size="12pt"Samo sa to však nestane. Skôr sa stane, že dotyčného – či mňa – prevalcujú okolnosti, povinnosti, požiadavky ráznejších ľudí, moja vlastná pohodlnosť, či iný neduh.

size="12pt"Sotva niekto za mňa opráši moje sny, vloží neodoslané listy do obálky, či balíka s darčekom komusi, koho poznám ja.

size="12pt"(Nemusia to byť len moje vlastné nápady, no i také, ktoré som kdesi začula či zazrela. Alebo sa mi dokonca prisnili.)

size="12pt"Ľahko sa môže stať, že dám prednosť činnostiam, za ktoré sa mi ujde kúsok uznania, hoci len pár lajkov na fejsbúku, alebo trochu peňazí, ktoré možno prehýrim v predajni zdravej výživy.

size="12pt"Niekedy ma od dobrých plánov odvrátia nečakané udalosti. Napr. jeden nešťastný pád zvrtol smerovanie môjho života asi na tri roky. Hoci som sa z neho zotavila - priznávam, že napriek vlastným očakávaniam - trvalo mi ďalších pár rokov prekonať rozmanité dôsledky a obnoviť otrasené priateľstvá. Ani neviem ako, no moje sny a plány sa v tom čase zmenili na nepoznanie.

size="12pt"Skúsim ich znovu vytriasť z rukáva, ako kúzelník, ktorý má prázdne ruky.

size="12pt"Znovu si kladiem tieto otázky: Čoho som sa vzdala a prečo? Na čo veľmi cenné v živote som pozabudla? Čo zanedbávam? Ako si pomôcť k tomu, aby som lepšie využila čas? Kde sa najlepšie sústredím, aké prostredie ma osviežuje a inšpiruje? Včomsom sa prispôsobila vôli iného človeka či skupiny?(A potom zabudla, čo som pôvodne chcela.)

size="12pt"Neuskutočnené plány? (Niektoré sú úplne súkromné, k iným by som rada dakoho prizvala.)

Otužovať sa, plávať v chladných vodách, pridať sa k ľadovým medveďom

size="12pt"Zbierať námety na skutky láskavosti, vyhradiť si čas na nezištné činy

size="12pt"Zrenovovať staré kusy nábytku v byte na nepoznanie. Využiť samolepiace tapety.

size="12pt"Písať si poznámky o blízkych ľuďoch. Od slov k činom, byť iniciatívna. Nech priatelia denne cítia moju starostlivosť, aj keď sami nemajú čas ozývať sa. (Môžem im napr. zrenovovať nábytok...ak dovolia:)

size="12pt"Hra či práca s deťmi v ohrození

size="12pt"Pomoc rómskym narkomanom zo sídliska (aspoň pár ľuďom, ktorí stoja o pomoc, dávnym kamarátom)

size="12pt"Oprášiť knihy, ktoré som mala rada, premýšľať nad nimi, a nechať sa inšpirovať k zmenám. (napr. knihy: Pochybnosť, Adamovo mlčení, Již nikdy více milý kresťanský chlapec, Ten, ktorý je skutočnosťou, Nezabíjajte vtáčika...)

size="12pt"Rozhovory s misionármi a humanitárnymi pracovníkmi, spoznávať ich životné príbehy

size="12pt"Zbierať dobrosrdečné vtipy

size="12pt"Rozhovory s odborníkmi o rizikách užívania liekov a alternatívnych prístupoch

size="12pt"Zmeniť štýl upratovania,a la Marie Kondo. (Vyhadzovať nepotrebné veci, ponechať si hlavne tie,ktoré sú mi milé... )

size="12pt"Nájsť ľudí, ktorých zaujíma oblasť apologetiky, súvislosti viery a vedy. Pustiť sa do štúdia a diskutovať o týchto témach.

size="12pt"Skúsiť rôzne techniky arteterapie

size="12pt"Tvoriť keramické šperky a doplnky

size="12pt"Fotiť miniatúrne divy prírody (napr. vtáčie pierka)

size="12pt"A iné.

size="12pt"Premyslím si poradie dôležitosti zanedbaných nápadov, a môžem začať. Pokúsim sa tiež vypátrať, aké nedokončené projekty či pozabudnuté sny majú moji priatelia. Možno sa naše želania niekde prepoja a môžeme dať hlavy dokopy;napr. spojiť sily pri sadení stromčekov či stavbe iglú (ak nasneží), alebo založiť podpornú skupinku pre ľudí, ktorí uviazli vo virtuálnom svete, a ktorým sociálne siete nahrádzajú skutočné stretnutia. Priznám sa, že i ja by som občas potrebovala skupinku, ktorá by ma odtiahla od obrazovky počítača. Zvlášť počas studených dní, keď sa medzi ľuďmi plížia vírusy a slnko sa kdesi pozabudlo. (No možno je práve čas na dokončovanie projektov, ktoré zapadli prachom zabudnutia.)